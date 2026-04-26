Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni: Piccoli rischia il forfait, sorpresa Gud falso nove. Torna Solomon, dietro c'è Rugani
La Fiorentina si prepara ad affrontare il Sassuolo con una novità sostanziale. Tra gli assenti di domani per infortunio ci potrebbe essere pure Roberto Piccoli. Quindi non solo Kean, Parisi, Gosens, Fortini e il lungodegente Lamptey, ma forse anche il centravanti classe 2001 che, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, convive con un problema all’adduttore che ha ‘tamponato’ attraverso le infiltrazioni delle ultime settimane.
Si prepara Gudmundsson falso nove.
La società si è presa qualche ora in più per diffondere la lista dei convocati proprio per permettere a Piccoli di provare il recupero in extremis. Ad ora la soluzione più probabile è l’impiego di Albert Gudmundssson come falso nove. Per il resto, solito 4-1-4-1. De Gea tra i pali, davanti a lui Dodo, Rugani, Ranieri e Balbo. Regista Fagioli. A destra Harrison, mezzali Mandragora e Ndour, a sinistra Solomon. Davanti, appunto, Gudmunddson.
Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Kouadio, Kospo, Comuzo, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Piccoli, Braschi, Lezzerini. Allenatore: Vanoli.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Doig, Coulibaly, Lipani, Moro, Vranckx, Iannoni, Fadera, Pedro Felipe, Nzola. Allenatore: Grosso.
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