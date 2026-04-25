Fagioli al centro del mercato, Repubblica: "Ecco la cifra che può far vacillare il club"

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Nella Fiorentina del futuro, indipendentemente dall’allenatore che sarà scelto, Fagioli è un punto fermo e il club è pronto a dire di no a tante delle offerte che arriveranno. Manifestazioni di interesse che, secondo La Repubblica, sono già pervenute, a cominciare dal Milan.

Allegri, primo sponsor nel trasferimento di Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina nel gennaio del 2025, lo accoglierebbe a braccia aperte in rossonero, ma la Fiorentina farà muro e ascolterà solo maxi offerte, che andranno a superare di gran lunga, almeno il doppio, i 17 milioni, bonus inclusi, che sono serviti per l’acquisto. Nicolò dal canto suo è concentrato sul finale di stagione, per chiudere al meglio un anno che lo ha visto protagonista in tutto e per tutto ed è grato alla Fiorentina per la riconoscenza avuta in un momento complicato, anche da un punto di vista personale nei giorni in cui era stato accostato nuovamente a un filone scommesse per il quale aveva già ampiamente pagato.