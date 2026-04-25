Al Franchi si rivede Nzola: il Sassuolo ancora non ha preso decisioni sul suo riscatto

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Domani, allo stadio Franchi, andrà in scena una partita carica di significati sia per l’immediato che in prospettiva futura. Tra i protagonisti attesi ci sarà anche M’Bala Nzola, attualmente in prestito al Sassuolo ma ancora di proprietà della Fiorentina. Dopo esperienze non semplici tra Lens e Pisa, l’attaccante angolano ha trovato una nuova occasione con il Sassuolo guidato da Grosso, che sembra aver individuato il modo migliore per valorizzarlo. Dal suo arrivo è sempre stato impiegato, anche se spesso a gara in corso. Nell’ultima sfida contro il Como, però, ha giocato dal primo minuto per la seconda volta, ripagando la fiducia con un gol e un assist.

Si presenta dunque al Franchi in un buon momento di forma, con il ballottaggio con Pinamonti per una maglia da titolare al centro dell’attacco ancora apertissimo. Mancano cinque partite alla fine della stagione, poi sarà il momento delle decisioni sul futuro: il Sassuolo ha un’opzione di riscatto fissata intorno ai 3,5 milioni di euro, ma non è ancora chiaro se verrà esercitata. In caso contrario, Nzola rientrerà a Firenze in estate, essendo ancora legato alla Fiorentina per un altro anno di contratto. A riportarlo è La Nazione.