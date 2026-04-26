Milan, Atletico e un futuro da scrivere. Ma la Fiorentina vuole blindare Fagioli

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Andando a presentare Fiorentina-Sassuolo, su La Nazione ci si proietta anche sulle prospettive future di Nicolò Fagioli. L’intento del club viola è chiaro: blindare il regista di Vanoli, renderlo assolutamente incedibile. Perché le voci di mercato hanno cominciato a circolare insistenti. La stagione non è ancora finita, ma chi ha bisogno di sistemare il centrocampo si è già messo all’opera. L’insidia Milan è quella più concreta. Allegri ne rivelò il talento all’improvviso. Anzi, fu proprio una telefonata di Max a spingere Nicolò verso Firenze all’inizio del 2025. Nasce da qui il grande interesse dei rossoneri, che vedono nel centrocampista piacentino l’alternativa e l’erede di Luka Modric. Dalla Spagna, inoltre, giurano di un forte interesse dell’Atletico Madrid di Simeone.

Il presente di Fagioli, però, dice altro. Dopo una stagione di squadra disastrosa, il classe 2001 ha cominciato a prendere in mano la mole di gioco prodotta dalla formazione di Vanoli e infatti, da dicembre, è diventato un assoluto punto di riferimento. Tanto da ambire alla Nazionale, sfumata nel playoff di marzo. Tornando al mercato, comunque, il quotidiano locale sottolinea con fermezza la volontà del club: la Fiorentina non ha intenzione di cederlo. Chiaro che resti una variabile imponderabile. La classica offerta indecente sarebbe ascoltata. Tradotto? Intorno ai 40 milioni. Non per fare un prezzo, ma oggi Nicolò è di nuovo un gioiellino del calcio italiano.