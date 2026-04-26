I tifosi viola rispondono presente: Franchi quasi pieno per Fiorentina-Sassuolo
Sarà uno stadio pieno quello che accompagnerà sugli spalti Fiorentina-Sassuolo, gara in programma alle 12:30 e alla quale risponderanno presente ancora una volta i tifosi viola. Lo sottolinea stamani il Corriere dello Sport-Stadio: il Franchi sfiorerà il tutto esaurito per la gara contro il Sassuolo che potrebbe rasserenare quasi definitivamente la piazza. Sono attesi circa 21 mila spettatori a Campo di Marte, per sostenere la formazione viola in un momento della stagione delicato e allo stesso tempo decisivo.
Nell’ultimo periodo il pubblico di Firenze si è confermato compatto, organizzando anche una bella coreografia contro il Crystal Palace. Un’ulteriore dimostrazione di vicinanza ai giocatori, al netto dell'eliminazione europea. L’orario e le previsioni meteorologiche di oggi hanno incoraggiato le famiglie a raggiungere lo stadio per assistere alla sfida valida per la trentaquattresima giornata. C'è grande aspettativa per il prossimo anno, ma prima bisognerà certificare la permanenza in A.
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