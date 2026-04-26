FirenzeViola Risentimento all'adduttore per Piccoli, Kean aumenta i carichi: come stanno i viola

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Pochi minuti fa la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di oggi contro il Sassuolo, prevista al Franchi per le 12:30. Il quadro generale parla di un'emergenza annunciata, con parecchie assenze tra le fila di Vanoli. Chi non è riuscito a recupera in tempo è Roberto Piccoli: per l'ex Cagliari si tratta di un risentimento all'adduttore sinistro, che lo costringe al forfait nonostante abbia fatto un ultimo tentativo in campo stamani.

Per quanto riguarda gli altri, Fortini, Parisi e Gosens stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. Il tedesco non ha fatto in tempo a recuperare dal fastidio muscolare accusato a Lecce lunedì sera, tanto da non andare nemmeno in panchina. Mentre Kean è out per i soliti problemi alla tibia, ma sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni.