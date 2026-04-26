Chance per Rugani e Balbo, ballottaggio in mezzo: Fiorentina-Sassuolo, il totoformazione
Sarà una Fiorentina a dir poco rimaneggiata quella che sfiderà il Sassuolo al Franchi tra tre ore esatte, con calcio d'inizio in programma alle 12:30 per la 34a giornata di campionato. Paolo Vanoli arriva al match ancora con tante assenze, distribuite più o meno in tutti i reparti, che fanno diventare molte scelte obbligate. Una riguarda la difesa, dove la squalifica di Pongracic e l'infortunio (da capire l'eventuale indisponibilità o meno, anche per la panchina) di Gosens a Lecce portano a Rugani come favorito su Comuzzo per affiancare Ranieri. Sulle fasce, detto del problema fisico del tedesco e con Parisi ancora ai box, arriva una chance dall'inizio per Balbo. Sulla corsia opposta ecco Dodo.
In mezzo al campo non si prescinde da Fagioli in cabina di regia, mentre resta aperto il ballottaggio per una delle due maglie da mezzali: una sarà di Mandragora, l'altra se la contendono Ndour e Brescianini, col primo in vantaggio. Confermatissimo Harrison a destra, dalla parte opposta riecco Solomon da titolare, mentre là davanti toccherà probabilmente a Gudmundsson fare da finto centravanti (Piccoli non è al top, da chiarire stamani, con l'ultimo provino prima dei convocati, la sua disponibilità o meno). Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo la stampa nazionale e locale:
Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson.
La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson.
Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson.
La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson.
FirenzeViola.it (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson.
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