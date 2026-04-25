Gud o Solomon contro il Sassuolo? Vanoli tiene aperto il ballottaggio sulla sinistra
Alla vigilia della sfida di domani in campionato tra Fiorentina e Sassuolo, Paolo Vanoli sosterrà l’allenamento di rifinitura, dopo il quale il tecnico viola scioglierà le riserve sulla formazione titolare di domani. In difesa, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe giocare Rugani al fianco di Ranieri. Pochi dubbi su Balbo a sinistra, data la doppia assenza di Gosens (che ha messo nel mirino la Roma) e Parisi. In attacco si prospetta un ballottaggio tra Gudmundsson e Solomon.
Chissà che le prestazioni altalenanti dell’islandese non convincano l’allenatore a preferirgli l’ex Villarreal. Difficile che ne faccia le spese Harrison, vista la buona prestazione di Lecce con tanto di primo gol in maglia viola. Infine, Piccoli ha un problema all'adduttore - da due partite scende in campo con le infiltrazioni - ma stringe i denti.
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