Si muove il mercato attorno a Dodo: sul brasiliano ci sono gli occhi del Newcastle

Si muove il mercato attorno a Dodo: sul brasiliano ci sono gli occhi del NewcastleFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:06Rassegna stampa
di Redazione FV

Per il futuro di Dodo in viola, che sembra essere sempre puù incerto dopo l'ulteriore arrivo di Joao Mario, resta da monitorare soprattutto il mercato estero, in particolare quello inglese. In Italia la Roma appare al momento il club più interessato e concreto, mentre resta sullo sfondo anche l'ipotesi Napoli, ma senza passi decisivi.

La Fiorentina, però, potrebbe ricevere la proposta più interessante proprio dalla Premier League, dove alcuni club stanno valutando il profilo del brasiliano. Secondo La Nazione, attenzione in particolare ai movimenti del Newcastle, società che potrebbe rappresentare una delle piste più importanti per il futuro dell'esterno viola.