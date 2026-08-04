Si muove il mercato attorno a Dodo: sul brasiliano ci sono gli occhi del Newcastle
FirenzeViola.it
Per il futuro di Dodo in viola, che sembra essere sempre puù incerto dopo l'ulteriore arrivo di Joao Mario, resta da monitorare soprattutto il mercato estero, in particolare quello inglese. In Italia la Roma appare al momento il club più interessato e concreto, mentre resta sullo sfondo anche l'ipotesi Napoli, ma senza passi decisivi.
La Fiorentina, però, potrebbe ricevere la proposta più interessante proprio dalla Premier League, dove alcuni club stanno valutando il profilo del brasiliano. Secondo La Nazione, attenzione in particolare ai movimenti del Newcastle, società che potrebbe rappresentare una delle piste più importanti per il futuro dell'esterno viola.
Pubblicità
Rassegna stampa
Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…
Copertina
Niccolò SantiMastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com