FirenzeViola Da sogno a possibile realtà, la Fiorentina si avvicina sempre di più al colpo Mastantuono

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La Fiorentina si avvicina sempre di più al sogno Mastantuono, tutte le ultime sul possibile colpo che porterebbe l'argentino a Firenze

Quello che fino solo fino a qualche settimana fa sembrava essere un nome difficilmente raggiungibile, se non addirittura un sogno di mercato, adesso è sempre più vicino a diventare realtà. La Fiorentina infatti avanza con forza e decisione sul fronte legato a Franco Mastantuono del Real Madrid, con l’intenzione di bruciare una concorrenza agguerrita sia in Italia che in Europa.

Cosa manca per la chiusura

Il giocatore infatti, la cui volontà come sempre in ogni trattativa è fondamentale, ha aperto al trasferimento a Firenze, ed è questo il primo vero passo verso la materializzazione dell’affare. Certo, nulla ancora di fatto, con l’accordo economico sull'ingaggio che, come riportato da Fabrizio Romano, resta tutt'ora da trovare e che non è in questi casi mai una banalità. Ma certamente oggi più che mai il club Viola è vicino alla possibile conclusione dell’affare.

Un colpo Real

In tal senso è inutile negarcelo, quello che porterebbe l’argentino a Firenze, ancora di più rispetto al colpo Atta, o a quello Oulai, che restano arrivi di giovani di presente e prospettiva, sarebbe un colpo che infiammerebbe la tifoseria viola, uno di quegli affari che ancor prima che dal punto di vista tecnico, ha tanto di mediatico intorno a sé. I viola infatti acquisterebbero non un giocatore qualsiasi, ma un talento pagato appena un anno fa 43 milioni dal Real Madrid prelevandolo dal River Plate.

Qualità indiscusse

Certo, il rendimento nel club madrileno non è stato all’altezza, anche perché altrimenti il giocatore oggi non sarebbe in procinto di fare esperienza altrove in Europa, ma le qualità del mancino della classe 2007 restano indiscusse e potrebbero davvero fare entusiasmare un popolo intero, che dopo una stagione travagliata è difficile come la scorsa, grazie ad un mercato totalmente inaspettato e roboante, adesso spera davvero di poter tornare ai livelli calcistici che gli competono.