Grosso ha fiducia in Piccoli: per la Gazzetta dello Sport però il giocatore può partire in prestito

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A Roberto Piccoli, reduce da tre gol consecutivi nelle tre amichevoli internazionali viola, manca la sfida di giovedì contro il Deportivo al Viola Park per fare l’en plein estivo e dare continuità al suo periodo, proprio quella continuità che invece era mancata nella passata stagione quando si era fermato a quota 9 fra Serie A, Conference e Coppa Italia. Fabio Grosso gli sta trasmettendo grande fiducia ed è soddisfatto della sua applicazione e del modo di giocare in profondità, caratteristica preziosa per una squadra ben organizzata.

All’attaccante piace la filosofia del tecnico e il suo impatto propositivo. Rimarrebbe volentieri a Firenze ma tutte le possibilità sono ancora aperte per lui. Nelle scorse settimane si era affacciata la Lazio, però rimane tutto in divenire anche perché nel suo caso andrebbe capita la formula visto che è arrivato l’estate scorsa per 25 milioni e quindi un investimento importante. L’ipotesi può essere un prestito con diritto di riscatto, però ora l’attaccante non vuole pensare a un addio ma soltanto alla gran voglia di legarsi sempre più alla Fiorentina, mettendo nel mirino il Deportivo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.