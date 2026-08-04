La Fiorentina attende la scelta di Mastantuono: viola avanti nonostante l'interesse del Milan

La Fiorentina attende la scelta di Mastantuono: viola avanti nonostante l'interesse del MilanFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 09:46Rassegna stampa
di Redazione FV

Resta calda in casa viola la pista che porta a Franco Mastantuono. La Fiorentina, riporta stamani La Repubblica, attende con pazienza la decisione del classe 2007: nonostante l’inserimento del Milan e il desiderio del ragazzo di valutare un ritorno al River Plate, il Real Madrid preferirebbe mandare l'argentino a giocare in Europa. In questo scenario, i collaudati uffici di Fabio Paratici con la dirigenza dei blancos potrebbero rivelarsi decisivi per strappare il sì del giocatore e provare ad andare persino oltre la formula del semplice prestito secco.