La Fiorentina attende la scelta di Mastantuono: viola avanti nonostante l'interesse del Milan
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Resta calda in casa viola la pista che porta a Franco Mastantuono. La Fiorentina, riporta stamani La Repubblica, attende con pazienza la decisione del classe 2007: nonostante l’inserimento del Milan e il desiderio del ragazzo di valutare un ritorno al River Plate, il Real Madrid preferirebbe mandare l'argentino a giocare in Europa. In questo scenario, i collaudati uffici di Fabio Paratici con la dirigenza dei blancos potrebbero rivelarsi decisivi per strappare il sì del giocatore e provare ad andare persino oltre la formula del semplice prestito secco.
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Rassegna stampa
Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…di Angelo Giorgetti
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Copertina
FirenzeViolaDa sogno a possibile realtà, la Fiorentina si avvicina sempre di più al colpo Mastantuono
Niccolò SantiMastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
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