Kean confermato e Piccoli in crescita, così per La Nazione perde quota il nome di Pellegrino

Kean confermato e Piccoli in crescita, così per La Nazione perde quota il nome di PellegrinoFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Il mercato offensivo della Fiorentina sembra aver preso una direzione precisa. La conferma di Moise Kean e la possibile permanenza di Roberto Piccoli riducono gli spazi per nuovi innesti nel reparto avanzato e costringono il club a rivedere alcune strategie. Tra i profili che rischiano così di uscire dai radar c'è Mateo Pellegrino.

L'attaccante argentino, come riportato stamani da La Nazione, rappresentava una delle alternative considerate dai viola nel caso in cui Kean avesse lasciato Firenze, ma lo scenario attuale rende l'operazione molto meno probabile. La società, nei mesi scorsi, aveva comunque valutato diversi nomi per cautelarsi, tra cui Santiago Castro, poi approdato alla Roma.