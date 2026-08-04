Favasuli sempre più verso Napoli: ecco quanto potrebbe incassare il club viola
Il passaggio di Costantino Favasuli dal Catanzaro al Napoli rappresenta un'importante occasione anche per la Fiorentina. L'esterno classe 2004, formatosi nel vivaio viola, è infatti vicino al trasferimento alla corte di Allegri per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, con il club di Firenze pronto a beneficiare dell'operazione.
Al momento della sua cessione, la Fiorentina aveva inserito una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%, una scelta che oggi permette alla società di incassare circa 5 milioni di euro. Un'operazione che valorizza non solo l'investimento economico del club, ma anche il lavoro svolto nel settore giovanile. Favasuli è infatti uno dei talenti cresciuti a Firenze che, dopo un percorso di crescita lontano dalla maglia viola, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano, confermando la qualità del vivaio gigliato. Lo riporta La Nazione.
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