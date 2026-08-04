Fiorentina, continua a piacere il profilo di Cancellieri: resta viva anche l'ipotesi Solomon
Per rinforzare le corsie esterne offensive, la Fiorentina continua a seguire con attenzione Matteo Cancellieri. L'esterno della Lazio, in scadenza di contratto nel 2027 e intenzionato a lasciare il club biancoceleste, viene considerato un'opportunità interessante, soprattutto se le condizioni economiche dovessero rivelarsi favorevoli.
Tra i nomi monitorati ci sono anche Johan Bakayoko, che sta valutando il proprio futuro con il Lipsia, e Noa Lang, profilo di grande qualità che resta un obiettivo ambizioso. Da seguire infine la situazione di Manor Solomon: il Tottenham lo ha inserito tra i possibili partenti, ma la Fiorentina si muoverà solo nel caso in cui gli Spurs decidessero di abbassare le proprie richieste economiche. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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