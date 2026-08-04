Calciomercato Mastantuono, c'è ancora distanza: ecco le due condizioni per chiudere

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I viola non mollano la pista, ma con il Real Madrid l'accordo ancora non c'è. Decisive i dettagli economici e la volontà del giocatore

La pista che porta a Franco Mastantuono resta aperta, ma al momento tra Fiorentina e Real Madrid c'è ancora distanza. È questa l'ultim'ora a proposito del fantasista classe 2007, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it. I contatti tra i due club proseguono, ma la trattativa non è ancora vicina a essere definita e servirà ancora tempo per capire se ci saranno i margini per arrivare a un'intesa.

Non è la priorità per l'attacco

In casa viola, del resto, il talento argentino non rappresenta la priorità assoluta per completare il reparto offensivo. Mastantuono viene considerato un'occasione di prestigio, una sorta di "ciliegina sulla torta" che andrebbe ad arricchire una rosa già destinata a essere competitiva, più che un acquisto indispensabile.

Le due condizioni indispensabili

Perché l'operazione possa davvero decollare, però, dovranno verificarsi due condizioni precise: il Real Madrid dovrà contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio del giocatore e, soprattutto, sarà Mastantuono a dover essere pienamente convinto della destinazione viola. Da parte della Fiorentina, infatti, non ci saranno forzature: il club vuole un sì convinto, senza alcun tipo di pressione.