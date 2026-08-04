La Fiorentina si avvicina a Mastantuono, Romano: "Manca solo l'accordo sull'ingaggio"

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Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Mastantuono-Fiorentina direttamente da Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, che ha parlato così sul proprio canale Youtube in merito alla questione: "La Fiorentina inizia a sentire che il sogno Mastantuono può diventare realtà. I viola stanno lavorando sempre più forte per portare in Italia il talento argentino. L'operazione è in corso e la Fiorentina è la squadra favorita per prendere il ragazzo, più degli altri club italiani, più dei club francesi e spagnoli che si sono mossi.

Sono previsti contatti nelle prossime ore per provare a chiudere la trattativa con la formula del prestito, si sta discutendo del pagamento dell'ingaggio, ma la Fiorentina è pronta ad andare forte, con Paratici che è al lavoro per far prendere forma al sogno Mastantuono. Prudenza perché l'affare è complicato ma ora i viola sentono più vicino il traguardo".