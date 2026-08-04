Joao Mario in viola: il portoghese è stato preso per giocare come vice di Jimenez

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Quella di ieri è stata la giornata di Joao Mario, che ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto dopo la lunga trattativa tra Fiorentina e Juventus. L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito oneroso da 1,8 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni.

Reduce dall'ultima stagione al Bologna, il portoghese arriva per ricoprire il ruolo di vice Jimenez, portando in dote versatilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce. Con il suo arrivo, il reparto viene completato dopo gli innesti di Valdepenas, Viery e Dragusin. Lo riporta questa mattina La Repubblica.