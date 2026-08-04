Piccoli sta convincendo Grosso: per il Corriere dello Sport chance di permanenza in aumento

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Il futuro di Roberto Piccoli non è più così scontato. Se nelle scorse settimane l'ipotesi di una partenza sembrava la più probabile, oggi, sottolinea il Corriere dello Sport, la possibilità di una permanenza alla Fiorentina ha acquisito sempre più consistenza. Le prestazioni offerte dall'attaccante durante il ritiro estivo hanno convinto l'ambiente viola, tanto che anche Fabio Grosso ha aumentato la propria considerazione nei suoi confronti.

Al momento non sono pervenute offerte ufficiali e, fino a quando non arriveranno proposte concrete, il club continuerà a monitorare con attenzione la situazione. La valutazione del cartellino resta fissata intorno ai 20 milioni di euro. Nel frattempo, Piccoli è determinato a sfruttare ogni occasione per dimostrare il proprio valore e conquistarsi la conferma in maglia viola.