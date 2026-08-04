Kean tolto dal mercato, La Repubblica: "Decisione presa e tornare indietro sarà difficilissimo"

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Moise Kean sarà il centravanti viola anche nella prossima stagione. Con buona pace delle pretendenti, a partire da quel Como che nelle scorse settimane si era mosso con un primo sondaggio esplorativo attraverso contatti diretti con l’entourage del calciatore. La risposta della Fiorentina, sottolinea stamani La Repubblica, sarà un no secco con poche possibilità di far cambiare idea in appello. E solo con una proposta davvero molto alta e, al momento, non preventivabile.

La decisione è sostanzialmente presa e tornare indietro sarà difficilissimo, soprattutto perché la società non ha alcuna intenzione di doversi riaffacciare sul mercato la prossima estate alla ricerca di un nuovo numero nove. E negli uffici del Viola Park c’è l’assoluta consapevolezza che sarebbe molto difficile trovarne uno del suo livello. Dal canto suo, anche il giocatore ha sempre mostrato totale sintonia con l’ambiente. Kean non ha mai fatto pressioni per cambiare aria né tantomeno puntato i piedi per cercare una cessione: a Firenze si sente valorizzato, al centro del progetto tecnico e perfettamente a proprio agio nella piazza viola.