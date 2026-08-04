Kean ancora alla Fiorentina? Per la Gazzetta dello Sport la prudenza resta d'obbligo

vedi letture

La Fiorentina ha cambiato rotta su Moise Kean. Se nelle scorse settimane il club sembrava disposto ad ascoltare offerte intorno ai 40 milioni di euro, oggi la volontà è quella di ripartire dall'attaccante anche nella prossima stagione, affidandogli un ruolo centrale nel progetto tecnico di Fabio Grosso. La prudenza resta d'obbligo, visto che il mercato è ancora aperto e gli scenari possono cambiare, ma al momento la posizione della società appare chiara: Kean è considerato un punto fermo e la dirigenza è intenzionata a respingere eventuali assalti. Anche perché, finora, non sono mai arrivate offerte ufficiali né dal Como né dagli altri club che avevano manifestato interesse.

I viola, rimarca stamani la Gazzetta dello Sport, vogliono valorizzare un giocatore che nella stagione 2024-2025 ha firmato 25 gol complessivi, di cui 19 in Serie A. L'entourage del centravanti ha preso atto della linea del club senza rilasciare dichiarazioni, mentre resta invariata la posizione del giocatore, che a Firenze si trova bene e non ha mai forzato la mano per una cessione.