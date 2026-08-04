Fiorentina-Thorstvedt, ora si accelera: Brescianini può essere la chiave

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Potrebbero essere questi i giorni giusti per un'accelerazione della Fiorentina nella corsa a Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese classe 1999 è un obiettivo seguito da tempo dalla dirigenza viola e il club sta valutando il momento migliore per affondare il colpo con il Sassuolo. Come riportato da La Nazione, il giocatore sta iniziando la preparazione estiva dopo gli impegni con il Mondiale, motivo per cui non c'è ancora grande fretta.

La trattativa, però, resta in piedi e potrebbe presto entrare nella sua fase più calda. A favorire il possibile accordo potrebbe essere la carta Marco Brescianini, profilo gradito al Sassuolo e potenziale elemento di scambio per avvicinare le parti. Un affare che nasce da lontano e che ha richiesto tempo, ma che ora potrebbe trovare finalmente la strada giusta per concretizzarsi.