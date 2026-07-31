Rallentamento tra Sassuolo e Fiorentina per Thorstvedt: la situazione

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Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina, partendo dalla ricerca dell’esterno offensivo da parte della squadra di Fabio Paratici. Presto andrà regalato a Grosso l’elemento cardine per il suo 4-3-3. Ne servirà più di uno a dire il vero. Paratici prepara il grande colpo, il ds vuole portare a Firenze un giocatore di alto livello come fatto per i nuovi acquisti a centrocampo e in difesa. Il nome di Franco Mastantuono andrebbe in questa direzione, pur rimanendo un obiettivo complesso. La novità è che il Real Madrid, nel caso in cui decidesse definitivamente di cederlo, sarebbe favorevole a darlo alla Fiorentina. Di certo non lo restituirebbe al River Plate nemmeno in prestito: la volontà dei blancos è di tenerlo in Europa. Sul classe 2007 si è informato anche il Milan.

Capitolo Kristian Thorstvedt: scrive il Corriere, la trattativa per il centrocampista norvegese vive una fase di stallo legata alle classiche dinamiche del calciomercato, questo non toglie che i viola ci stiano provando. Il Sassuolo sarebbe favorevole a fare uno scambio per lasciar partire il classe 1999, che ha già chiarito a più riprese di volersene andare e di apprezzare in particolar modo la maglia viola. Il preferito dagli emiliani come contropartita sarebbe Marco Brescianini, che Paratici non considera un incedibile. Potrebbe rendersi necessario un conguaglio in favore del Sassuolo. Il dato di fatto è che Thostvedt piace tanto alla Fiorentina.