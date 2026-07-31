Corriere dello Sport: "Valdepenas, il futuro è adesso: terzo 2006 preso da Paratici"

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Victor Valdepenas è sbarcato nell'universo Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport, che riepiloga i dettagli dell'ultimo acquisto di Fabio Paratici, arrivato ieri sera nel ritiro viola. La formula è di quelle che piacciono al club di Florentino Perez: 8 milioni di euro alla casa Blanca per il cartellino, con il Real Madrid che mantiene il diritto di recompra per i prossimi tre anni e potrà beneficiare del 50% sulla futura rivendita.

Il futuro comincia anche da lui: Valdepenas è il sesto colpo di questo mercato estivo di Fabio Paratici, il terzo 2006 dopo Jimenez e Oulai, poi sono arrivati anche Viery (2005) e Atta (2003), mentre il più vecchio è Dragusin (2002). Programmazione, parola chiave perseguita nelle trattative da una squadra che pensa in grande ma soprattutto a lungo termine

