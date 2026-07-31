Kean ai saluti? Fiorentina sempre più sicura del suo sostituto: in pole Pellegrino

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In casa Fiorentina gli occhi, sul campo e sul mercato, sono per Moise Kean: il Corriere dello Sport scrive che il calciatore è rientrato ad allenarsi con il resto del gruppo. L'attaccante ex Juventus aveva svolto nei giorni scorsi un programma personalizzato concordato con lo staff tecnico, nell'ambito di una gestione pianificata fin dall'inizio per dosarne al meglio i carichi di lavoro. Sul classe 2000 continua a esserci l'interesse del Como di Cesc Fabregas, che lo considera uno dei profili più graditi per rinforzare l'attacco. La Fiorentina valuta il suo cartellino intorno ai 40 milioni di euro e il club lariano sta portando avanti tutte le valutazioni del caso. L'impressione, però, è che nelle prossime settimane possa arrivare una proposta concreta. Dal canto suo, la società viola non disdegnerebbe la possibilità di alleggerire il monte ingaggi, considerando lo stipendio da 4,5 milioni netti a stagione più bonus percepito dal centravanti.

E per i sostituti? Secondo il Corriere resta sempre viva anche la candidatura di Mateo Pellegrino del Parma, individuato come principale alternativa nel caso in cui Kean dovesse lasciare Firenze. Il club emiliano valuta l'argentino 22 milioni di euro più bonus, una cifra importante ma non fuori portata per la Fiorentina. Inoltre il giocatore percepisce un ingaggio decisamente sostenibile, pari a circa 500 mila euro annui. Pellegrino vedrebbe di buon occhio un trasferimento in viola, ma ogni discorso è inevitabilmente legato al futuro di Kean. Le prossime settimane si preannunciano particolarmente movimentate sul mercato degli attaccanti. In passato anche il Lipsia aveva manifestato interesse per il numero nove viola, ma al momento il club tedesco resta alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.