Il messaggio trapelato dal Viola Park: abbassare il monte ingaggi
Uno dei primi messaggi trapelati dal Viola Park ha riguardato il monte ingaggi da abbassare. Ne scrive La Nazione, che parla anche dei giocatori che potrebbero essere ceduti anche per risparmiare sugli ingaggi. Il discorso Kean (4,5 milioni netti a stagione) andrà oltre, su altri come De Gea, Gosens e Gudmundsson invece si ragionerà anche in base agli stipendi.
De Gea (3 milioni netti) potrebbe andarsene a fronte di un’offerta di 5-6 milioni di euro. L’altro senatore in odore di cessione è Robin Gosens (2 milioni netti). Ma anche lui, come il portiere, ha candidamente ammesso di voler rimanere. E poi Gudmundsson (2,2 milioni netti), mai riuscito a fare realmente la differenza. Con lui Paratici e Ferrari vorrebbero racimolare almeno una ventina di milioni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati