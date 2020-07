MERCATO, Tra Gotze e Mandzukic spunta Sorloth

L'edizione odierna di Tuttosport, nel suo specchietto dedicato alle varie trattative di calciomercato, comincia dalla Fiorentina e dai nomi illustri che potrebbero seguire Franck Ribery in un'avventura in riva all'Arno, su tutti gli ex compagni Mario Mandzukic e Mario Gotze. Rimane vivo l'interesse per Alessandro Florenzi, mentre dall'Inghilterra qualcuno accosta la squadra viola ad Alexander Sorloth, possente attaccante norvegese del '95 di proprietà del Crystal Palace, che in questa stagione l'ha prestato al Trabzonspor.