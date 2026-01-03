Mercato, resiste la tentazione Samardzic. Su Becao la Fiorentina ha un dubbio

Come scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, la campagna acquisti invernale della Fiorentina è solo all'inizio. La società sta lavorando per rinforzare diversi reparti per migliorare le possibilità a disposizione di Vanoli. Un centrocampista sempre gradito è Lazar Samardzic, che l'Atalanta lascerebbe partire senza patemi di fronte ad un'offerta adeguata. La società viola dopo un primo sondaggio sta valutando il da farsi.

Altro nome da tenere d'occhio è Marco Brescianini, vecchio pallino dei viola. Pure in difesa è previsto un rinnovamento con l'opzione Rodrigo Becao dal Fenerbahce: il difensore piace alla Fiorentina ma c'è un dubbio legato alla condizione dopo l'ultimo infortunio al crociato. Da tenere d'occhio anche Diego Coppola, classe 2003 del Brighton chiesto un mese fa. Infine la possibilità di andare su un altro esterno, e qui il nome che fa il quotidiano è quello di Jeremie Boga, in uscita dal Nizza.