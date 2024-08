MERCATO, Per De Gea cresce l'ottimismo. Tessmann...

FirenzeViola.it

La Nazione oggi in edicola si concentra sul mercato della Fiorentina, in particolare sottolinea come quella che inizia oggi sia una settimana cruciale per le trattative in cui è impegnata la viola. Su tutte quella per David De Gea. Il portiere spagnolo è più di una suggestione, è il preferito, tra i portieri prendibili, di Palladino e lui stesso, che gradirebbe un'avventura in Italia, ha aperto alla possibilità di vestire la maglia gigliata. Arrivando a parametro zero, i dirigenti viola dovranno solo trovare l'intesa sull'ingaggio. Oggi sono previsti nuovi contatti, vedremo come evolverà la situazione. L'unica cosa sicura è che in caso di arrivo dell'estremo difensore spagnolo, uno tra Terracciano e Christensen lascerà il Viola Park.

Tra oggi e domani la Fiorentina dovrà chiudere per Tessmann. Per l'americano è tutto fatto, 6 milioni al Venezia e1.2 allo statunitense per cinque anni, ma manca l'accordo con gli agenti sulle provvigioni. Una situazione questa che ha fatto saltare anche l'accordo tra il centrocampista del Venezia e l'Inter. Così per la mediana torna caldo il nome di Edoardo Bove. La Roma lo ritiene cedibile e ha abbassato le sue pretese da 20 milioni iniziali a 10 più bonus. Infine questa potrebbe essere la settimana decisiva anche per lo sblocco dell'affare Nico-Gudmundsson, Oggi è atteso il confronto al Viola Park tra la Fiorentina e l'argentino e, una volta capito il futuro di Nico, i viola potranno affondare per l'islandese del Genoa.