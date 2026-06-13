Per la mediana piace Kanté del West Ham. E Grosso insiste su Thorstvedt
Nel suo punto di mercato attorno al centrocampo della Fiorentina, La Nazione, nella sue edizione odierna, propone il nome di Mohamadou Kanté. Classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Paris FC e acquistato dal West Ham nell'agosto 2024, quest'anno è retrocesso con la maglia degli Hammers e può diventare un'occasione da cogliere. Il quotidiano locale parla di idea da parte dei viola, comunque al centro di una concorrenza forte, viste le caratteristiche fisiche e dinamiche che gioverebbero al calcio di Fabio Grosso.
Tra le alternative a Kante, il quotidiano fiorentino insiste poi sull'interesse della Fiorentina per Kristian Thorstvedt, mezzala del Sassuolo in scadenza fra un anno e profilo graditissimo dal nuovo allenatore viola, che lo porterebbe volentieri con sé in riva all'Arno. Infine sono stati fatti dei sondaggi anche Fabio Miretti, mai svanito dai radar viola in questi anni e gettonatissimo dal ds viola Paratici, che lo conosce da tempi immemori e che lo porterebbe a Firenze alle giuste condizioni.
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