Maurizio Sarri torna a Firenze. Stasera avversario, in futuro chissà...

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Nel presentare Fiorentina-Lazio impossibile non soffermarsi su Maurizio Sarri. Lo fa il Corriere Fiorentino: infatti al Franchi gli occhi saranno anche sull’altra panchina, dove siederà Maurizio Sarri, da anni il preferito dei tifosi per rilanciare la Viola: un matrimonio mai concretizzato, ma che potrebbe diventare attuale a giugno, in un momento in cui la Fiorentina ha bisogno di un allenatore capace di dare identità e scossa.

Sarri, però, non è un tecnico semplice: Paratici lo ha già avuto alla Juventus vincendo lo scudetto, ma senza creare un rapporto duraturo. Il suo calcio e il suo carattere lo hanno reso amato a Napoli e alla Lazio, e Firenze potrebbe chiudere il cerchio anche per il suo legame con i colori viola, scrive il Corriere.