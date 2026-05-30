Social Lezzerini: "La vita non è lineare, le tempeste ti insegnano a resistere"

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Luca Lezzerini, che ha da poco rinnovato il suo contratto con la Fiorentina portandolo fino al giugno del 2028, ha fatto un bilancio della sua stagione. Attraverso il proprio profilo Instagram si è così espresso: “La vita non è una linea retta. È una roller coaster, fatta di alti, bassi e curve impreviste. E forse il bello è proprio questo: imparare a restare in piedi anche quando perdi l’equilibrio. Perché certe tempeste non arrivano per distruggerti, arrivano per insegnarti quanto sei resiliente”.

Di seguito il post social originale diffuso dal portiere viola: