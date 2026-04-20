Match point salvezza per i viola: ma occhio a non fare come a Verona e Londra

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Un conto da saldare il prima possibile, magari stasera. L’ultimo sforzo, cercando di tenere alta la concentrazione e di allontanare la fatica accumulata contro il Crystal Palace. Il Lecce, fatale a Pioli, potrebbe regalare a Vanoli una salvezza non aritmetica ma concreta, se la Fiorentina spedisse la squadra di Di Francesco a -11 con appena 15 punti in palio. Anche il pareggio andrebbe bene, ma chi gioca per accontentarsi spesso finisce per perdere. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che titola 'Match Point salvezza'.

Il rischio è quello visto a Verona o a Londra, le ultime due trasferte — diverse nei risultati ma simili nelle difficoltà —, anche se la Viola ha ormai trovato una sua dimensione e un equilibrio che l’hanno portata fuori dai guai. I numeri parlano chiaro: nel 2026, pur con qualche caduta, la squadra di Vanoli ha cambiato passo e, se il campionato fosse iniziato con il nuovo anno, oggi lotterebbe per l’Europa tra Conference ed Europa League. Invece deve ancora compiere l’ultimo passo verso la salvezza, proprio contro una delle principali candidate alla retrocessione: il Lecce, ora terz’ultimo dopo il pareggio della Cremonese contro il Torino, avanti di un punto.