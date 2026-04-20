FirenzeViola Per il futuro della panchina viola salgono le quotazioni di Vanoli: previsto a breve un incontro

vedi letture

La Fiorentina aspetta la salvezza certa per programmare il futuro, ma guarda già in avanti. Come raccolto da Radio FirenzeViola, il club viola ha in mente di fare un punto il prima possibile con Paolo Vanoli per parlare anche dell'annata che verrà. Il Ds Fabio Paratici si incontrerà con lui nelle prossime settimane, magari dopo Fiorentina-Sassuolo di domenica prossima in caso di risultati positivi legati a queste due partite, per capire se ci saranno i margini per continuare insieme: Vanoli è arrivato a novembre scorso firmando un contratto fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo unilaterale a favore della società, quindi l'ultima parola sarà della Fiorentina, che sta riflettendo sul da farsi e in tal senso le quotazioni dell'attuale tecnico sono in rialzo rispetto alla situazione di qualche settimana fa.

Non è da escludere quindi una sua permanenza sulla panchina gigliata anche per la stagione 2026/27.

