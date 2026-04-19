Non solo campo per Comuzzo: il difensore viola è iscritto a ingegneria gestionale

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Prima calciatore, poi ingegnere. Pietro Comuzzo, difensore viola e punto di riferimento dell’Under 21 azzurra, si è iscritto a ingegneria gestionale. Questo quanto riportato stamani dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il giocatore della Fiorentina attualmente segue i corsi on line perché impossibilitato dal farlo di persona, fra allenamenti e partite. A Comuzzo fin da quando era piccolo è sempre piaciuto studiare, soprattutto le materie scientifiche, e ora, appena ha un po’ di tempo libero si mette sui libri. Ha già in programma il primo esame, naturalmente non prima della fine della stagione.