FirenzeViola La carica dei tifosi prima di Lecce-Fiorentina: il Viola Club Puglia va a trovare la squadra

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Stasera il settore ospiti del Via del Mare stasera rimarrà vuoto: è ormai triste abitudine per la Fiorentina, punita a fine gennaio da un provvedimento del Ministero dell'Interno che ha vietato fino al termine della stagione le trasferte ai tifosi viola residenti nella provincia di Firenze e chiuso i settori dedicati in questione -la misura era stata adottata dopo i gravi scontri del 18 gennaio scorso sull’autostrada A1, nei pressi di Casalecchio del Reno, quando circa trecento sostenitori viola e della Roma si erano affrontati mentre erano diretti verso diverse trasferte di campionato, bloccando il traffico e mettendo a rischio anche altri automobilisti -. Il cuore caldo del tifo gigliato ha cercato comunque di essere accanto alla squadra a poche ore da una sfida cruciale per la salvezza: ieri sera, alla vigilia di Lecce-Fiorentina, il Viola Club Puglia ha infatti fatto visita all'albergo in cui è in ritiro il gruppo di Paolo Vanoli per un momento di condivisione tra squadra e tifosi. Foto, sorrisi e autografi, con Roberto Piccoli e Luca Ranieri tra i protagonisti.

Un modo per far sentire la propria vicinanza, per ringraziare mister Vanoli per il lavoro fatto sin dal suo arrivo a Firenze e per spingere De Gea e compagni a compiere l'ultimo passo per la salvezza. Ecco le foto: