Corvino ma non solo: al Via del Mare sarà la serata degli ex

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Lecce-Fiorentina è soprattutto la gara di Pantaleo Corvino: lo scrive il Corriere dello Sport. L'attuale responsabile dell'area tecnica dei salentini è stato protagonista per tanti anni a Firenze. Il primo periodo con Prandelli, Toni, Mutu e l’Europa che conta. Il secondo col rischio retrocessione scongiurato proprio a Lecce nel 2012. Tanti alti e qualche basso. Fino al triennio 2016-2019 finito peggio per motivi economici.

Corvino condivise l’avventura a Firenze con Sandro Mencucci, attuale amministratore delegato del Lecce nonché dirigente viola dal 2002 al 2019. Peraltro con la stessa carica esercitata in Salento. Mencucci fu tra i protagonisti della rifondazione e del ritorno in Serie A della Fiorentina nel 2004. In campo poi, ci sarà Marin Pongracic, approdato a Firenze dal Lecce nell’estate del 2024 per circa 16 milioni di euro in sostituzione di Nikola Milenkovic. Chi invece non ci sarà a causa di una lombalgia è Riccardo Sottil, attaccante ceduto in prestito secco dalla Fiorentina al Lecce nell’agosto del 2025.

