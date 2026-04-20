Lecce-Fiorentina, ecco i convocati di Di Francesco: Sottil out, Banda c'è

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Il Lecce ha ufficializzato i convocati per la sfida di questa sera con la Fiorentina. A parte l'ex Sottil che è out, come aveva già annunciato Di Francesco, il tecnico ha convocato Banda che ieri era ancora da valutare. Ok anche Gandelman.

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

18. Jean

3. Ndaba

13. Pérez

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

16. Gandelman

28. Gorter

14. Helgason

80. Kovac

36. Marchwiński

79. Ngom

20. Ramadani

6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda

99. Cheddira

11. N’Dri

50. Pierotti

9. Štulić