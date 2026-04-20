Lecce-Fiorentina, ecco i convocati di Di Francesco: Sottil out, Banda c'è

Lecce-Fiorentina, ecco i convocati di Di Francesco: Sottil out, Banda c'èFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:13Primo Piano
di Redazione FV

Il Lecce ha ufficializzato i convocati per la sfida di questa sera con la Fiorentina. A parte l'ex Sottil che è out, come aveva già annunciato Di Francesco, il tecnico ha convocato Banda che ieri era ancora da valutare. Ok anche Gandelman.

PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja

DIFENSORI
25. Gallo
18. Jean
  3. Ndaba
13. Pérez
  5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga

CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
16. Gandelman
28. Gorter
14. Helgason
80. Kovac
36. Marchwiński
79. Ngom
20. Ramadani
   6. Sala

ATTACCANTI
19. Banda
99. Cheddira
11. N’Dri
50. Pierotti
  9. Štulić