Paratici-Vanoli e una rivoluzione che sarà più lenta del previsto: serve tempo per cambiare

vedi letture

La Nazione torna a guardare al futuro di casa Fiorentina: il Ds Fabio Paratici è cosciente che quello che lo aspetta sarà un lavoro di ricostruzione che non potrà essere esaurito nello spazio di un’estate, giacché tra rientri dai prestiti (15 in tutto) e giocatori attualmente in rosa non più funzionali serviranno due anni prima di vedere all’opera la «sua» Fiorentina. Da qui, scrive la Nazione, le voci circa la conferma di Paolo Vanoli, che potrebbe essere la figura migliore per guidare l’anno di transizione prima della definitiva (e auspicabile) rinascita della squadra.

La decisione sull’allenatore non è stata ancora presa ma è chiaro che le quotazioni dell’attuale tecnico sono in rialzo. Di sicuro la sfida di stasera dovrà dire se la Fiorentina si sarà messa alle spalle la batosta psicologica dell’eliminazione dalla Conference, che ha spento ogni sogno di gloria di un gruppo che festeggerà il centenario del club a mani vuote.