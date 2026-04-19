Fiorentina a Lecce per l'ultimo step salvezza, La Nazione: "Match point viola"

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Ricordarsi dei mesi difficili passati da ultimi in classifica, è questa la motivazione sulla quale, secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, deve spingere la Fiorentina per archiviare la delusione europea e per partire alla volta di Lecce con una carica rinnovata. Pochi giorni per preparare una sfida che è il primo match point della stagione. Visto il disastroso girone d'andata l'input è sempre stato chiaro: testa nel carro armato fino al 24 maggio. E cosi sarà anche al "'Via del Mare'. Tutto sommato, stanchezza a parte, la Fiorentina non sta male.

Lo si è visto anche nel match di ritorno contro il Crystal Palace. In palio ci sono punti troppo golosi per staccare la spina adesso. Vincere vorrebbe dire andare a +11 sullo stesso Lecce e chiudere in modo definitivo il discorso salvezza a cinque giornate dal termine del campionato. Ma anche un pareggio tutto sommato sarebbe un buon viatico per approcciarsi alla volata finale, con la distanza di sicurezza che rimarrebbe di otto punti indipendentemente da quel che farà oggi la Cremonese contro il Torino.

