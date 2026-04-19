Fiorentina, Brescianini recupera per la sfida al Lecce: tutto ok anche per Fagioli

Fiorentina, Brescianini recupera per la sfida al Lecce: tutto ok anche per FagioliFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina è pronta a rimettere la testa sul campionato dopo la delusione europea di giovedì sera con l'esclusione dalla Conference League per mano del Crystal Palace. In vista della sfida di domani sera in casa del Lecce di Di Francesco, si va verso il recupero di Marco Brescianini, out contro la Lazio e non presente con il Palace poiché fuori dalla lista Uefa.

Nessun allarme invece per Nicolò Fagioli: il numero quarantaquattro era uscito all'intervallo della partita di Conference per un problema fisico però smaltito nelle ore successive, ieri si è allenato con con il resto della squadra e a Lecce ci sarà. 