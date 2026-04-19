Fiorentina, Brescianini recupera per la sfida al Lecce: tutto ok anche per Fagioli
FirenzeViola.it
La Fiorentina è pronta a rimettere la testa sul campionato dopo la delusione europea di giovedì sera con l'esclusione dalla Conference League per mano del Crystal Palace. In vista della sfida di domani sera in casa del Lecce di Di Francesco, si va verso il recupero di Marco Brescianini, out contro la Lazio e non presente con il Palace poiché fuori dalla lista Uefa.
Nessun allarme invece per Nicolò Fagioli: il numero quarantaquattro era uscito all'intervallo della partita di Conference per un problema fisico però smaltito nelle ore successive, ieri si è allenato con con il resto della squadra e a Lecce ci sarà.
Pubblicità
Rassegna stampa
E' di nuovo il giorno della marmotta in casa viola, ma stavolta si riparte dal peggior risultato della gestione Commissodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 E' di nuovo il giorno della marmotta in casa viola, ma stavolta si riparte dal peggior risultato della gestione Commisso
Copertina
Alberto PolverosiA Lecce i viola devono confermare quanto di buono hanno fatto contro il Palace. Firenze discute la conferma o meno di Vanoli, che ha fatto un ottimo lavoro. E poi ricordiamoci i giudizi sui predecessori...
Luca CalamaiQuattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giusta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com