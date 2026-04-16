Quattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giusta

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Ciao Europa. Ciao Conference. Abbiamo partecipato per quattro anni di fila alla Coppa che accende meno entusiasmo e che porta meno soldi. Spesso siamo stati i favoriti. Ma non siamo riusciti a vincere questo maledetto trofeo. Sinceramente un fallimento sportivo. Contro il Crystal Palace non è arrivato il miracolo che sarebbe stato necessario per capovolgere il 3 a 0 dell’andata. La squadra di Vanoli ha disputato una prova più che dignitosa. Riuscendo a vincere la partita. Ma senza Kean, senza il sorprendente Parisi abbiamo meno armi in zona gol. Ora speriamo di conquistare velocemente gli ultimi punti per conquistare la salvezza aritmetica poi partirà la rivoluzione.

Le domande alle quali Commisso deve rispondere

Ora tocca alla Proprietà dare risposte precise a una tifoseria che, ricordiamolo, ha sfiduciato mesi fa la famiglia Commisso e i suoi manager. Anche se dopo la vittoria sul Palace ha applaudito tecnico e giocatori. A botta calda mi vengono a mente alcune domande: quale sarà l’obiettivo sportivo della prossima stagione (un anno fa si parlava di migliorare il sesto posto)? Quanti soldi avrà a disposizione sul mercato Paratici e soprattutto il meno 60 milioni degli ultimi due mercati dovrà essere recuperato in estate o potrebbe essere congelato? La Fiorentina è intenzionata a partecipare alla realizzazione della parte finale del Franchi? Speriamo di avere presto alcune risposte.

Perché non puntare su Sarri?

Vanoli ha fatto un miracolo portando la Fiorentina in zona salvezza con quasi un mese di anticipo. In società c’è chi lo vorrebbe confermato al 99%. Una scelta che può anche avere un senso se l’obiettivo è affidare la Fiorentina del futuro a un tecnico “normale”. Continuo a credere che Sarri sarebbe l’opzione migliore. Dopo le carezze verbali tra Paratici e il tecnico di Figline sarebbe bello se i due si confrontassero su progetti e programmi. Magari scoppia di nuovo la scintilla. Sarri partirebbe con un credito importante da parte di una piazza amareggiata. Non è una considerazione da trascurare. La Fiorentina se vuole riaccendere l’entusiasmo di un popolo stanco e ferito ha bisogno di ripartire da qualcosa di speciale.