Poesio: "Da Batistuta a Kean, è cambiata anche la comunicazione. Ma il club faccia chiarezza"

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Sulle pagine del Corriere Fiorentino il giornalista Ernesto Poesio parla così della situazione in casa Fiorentina legata alle condizioni di Moise Kean: - “Ma le caviglie di Bati come vanno?”. C’è stato un tempo a Firenze in cui il dottor Marcello Manzuoli era un po’ come un medico di famiglia: ogni settimana, per telefono o in sala stampa, spiegava ai giornalisti per filo e per segno le condizioni dei giocatori viola. Nessun mistero e quindi nessun caso: se un calciatore non giocava, tutti sapevano il perché. Certo, un concetto di privacy discutibile per gli standard di oggi, ma il racconto delle continue infiltrazioni alle caviglie malandate dell’argentino contribuiva ad avvicinarlo alla sua gente: in fondo non c’è niente di più epico dell’eroe che resiste nonostante le ferite.

Sono passati molti anni e le maglie comunicative si sono via via ristrette. Così capita che per Moise Kean il calvario legato a un non meglio precisato problema cronico alla tibia (secondo alcuni al perone) diventi motivo di illazioni, sospetti e maldicenze. Per sapere qualcosa in più bisogna affidarsi alle parole social del fratello o addirittura a un’irruzione sotto casa delle Iene, che hanno ottenuto un’intervista con tanto di scuse solo dopo una polemica — anch’essa social — con un influencer. “Siamo umani anche noi”, dice Kean. Sì, ma spesso inavvicinabili, protetti da una barriera invisibile che allontana invece di condividere, soprattutto nei momenti difficili come quello che l’attaccante viola sta vivendo in questa stagione sfortunata.

Non sarebbe male allora se Kean e la Fiorentina decidessero di fare chiarezza una volta per tutte, magari con una conferenza stampa congiunta, sul reale problema che affligge il giocatore, per poi concentrarsi sui tempi di recupero di quello che resta il miglior attaccante acquistato da Commisso. Trasparenza che sarebbe auspicabile anche sul futuro del club".