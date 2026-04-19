Nuova maglia, nessun problema per lo sponsor Mediacom. Il CorFio: "Prima va definito il design"
Nessun giallo dietro al mancato via libera per il marchio Mediacom sulle nuove maglie della Fiorentina: come spiega questa mattina il Corriere Fiorentino, si tratta soltanto di una questione organizzativa e non di cambiamenti societari. Il club è infatti nel pieno della progettazione delle divise per la prossima stagione, un’annata speciale che coinciderà con il centenario. L’idea è quella di realizzare maglie celebrative, capaci di valorizzare la storia viola e rafforzare il legame con la tifoseria.
Tra le ipotesi al vaglio c’è anche una versione biancorossa, richiamo diretto ai colori della città di Firenze. Solo dopo aver definito il design definitivo si deciderà anche come integrare lo sponsor Mediacom, una partnership che resta comunque centrale per l’equilibrio economico del club. Nel frattempo, il nuovo sponsor tecnico Joma — destinato a sostituire Robe di Kappa — attende le indicazioni finali.
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