Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni: ancora out Kean e Parisi tocca a Piccoli con Gud e Solomon, dietro c'è Rugani

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Una sola sconfitta nelle ultime 9 giornate di campionato, quella di Udine, 3 pareggi 5 vittorie per un totale di 18 punti. La Fiorentina arriva a Lecce se non proprio serena d'animo certamente più leggera, e non bastassero gli 8 punti di vantaggio sui salentini attualmente terz'ultimi pure il k.o. del Cagliari con l'Inter e il pari della Cremonese sembrano segnali rassicuranti.

Ancora forfait per Kean e Parisi

Insomma rispetto a poco tempo fa lo scontro diretto in programma oggi a Lecce si può disegnare con tinte certamente meno fosche, anche se in casa viola non è tempo di recuperi per almeno due singoli fondamentali. Oltre Fortini anche Parisi e soprattutto Kean sono costretti a dare forfait, ed è chiaro che la quarta assenza consecutiva del centravanti sta rendendo il finale di stagione ancora più amaro di quanto già non lo fosse.

Brescianini tra i convocati ma inizialmente in panchina

Così se non ci sono dubbi sulla titolarità di Piccoli anche nel resto della formazione che affronterà il Lecce parecchie scelte paiono obbligate, anche dietro alla punta che come giovedì scorso dovrebbe avere Solomon a destra e Gudmundsson a sinistra. Con Fagioli al rientro dalla squalifica tra i convocati torna Brescianini, ma in mezzo restano Mandragora e Ndour i favoriti per una maglia da titolare.

Dietro tocca a Rugani

A caccia di continuità si dovrebbe rivedere anche Rugani, chiamato in causa contro la Lazio e destinato a giocare accanto a Ranieri anche stasera al Via del Mare. Con Dodò a destra le residue incertezze sono quindi tutte su Gosens, non al meglio e sostituito anche giovedì contro il Crystal Palace. Il tedesco dovrebbe comunque stringere i denti ed esserci, non ce la facesse è pronto il giovane Balbo a partire dall'inizio dopo i tanti spezzoni di gara fin qui giocati tra campionato e coppa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone, 17 Veiga, 44 Tiago Gabriel, 5 Siebert, 25 Gallo, 20 Ramadani, 29 Coulibaly, 50 Pierotti, 16 Gandelman, 19 Banda, 9 Stulic

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Rugani, Ranieri, Gosens, Fagioli, Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli