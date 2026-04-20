FirenzeViola Malagò incontra i 20 club di serie A, Fiorentina collegata con il direttore generale Ferrari

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La serie A è riunita da questa mattina a Milano per definire i punti cardine che la Serie A vuole portare avanti assieme a Malagò, indicato dai club di massima serie come candidato a presidente della Figc, in vista delle elezioni del 22 giugno. E l'ex numero uno del Coni è a colloquio proprio con le 20 società di A tra cui la Fiorentina, unica che, per via della partita in trasferta stasera, è in collegamento con il direttore generale Alessandro Ferrari. La Fiorentina era tra le società che si erano espresse a favore del dirigente romano.