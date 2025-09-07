Martedì tornano Pongracic e Sohm, gruppo completo solo giovedì col rientro di Lamptey

Meno di una settimana alla ripartenza delle partite, con la Fiorentina che inizia a proiettarsi al match col Napoli tra sedute atletiche e riposo: ieri e oggi niente allenamenti, con la ripresa fissata da Pioli per domani al Viola Park in vista della delicata sfida di sabato prossimo coi partenopei. Lo stesso allenatore però fa i conti, come accade sempre durante le soste per le Nazionali, con un gruppo di lavoro poco nutrito. L’unico calciatore che domani sarà a Bagno a Ripoli di rientro dalle rispettive Selezioni è Albert Gudmundsson, per gli accertamenti a cui si sottoporrà dopo il problema alla caviglia. Mentre per gli altri bisognerà attendere almeno la giornata di martedì, quando torneranno Pongracic e Sohm, i primi a riaggregarsi al gruppo: sono ad oggi ben sette i giocatori viola impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il rientro più tardivo sarà quello di Lamptey: il ghanese, che Pioli non ha ancora potuto allenare, è atteso soltanto giovedì, a due giorni dal match con gli azzurri quando tutto il gruppo tornerà al completo. Lo riporta La Nazione.