Ansia Gudmundsson, si gira la caviglia. La Fiorentina lo richiama e lo valuta per il Napoli

Il Corriere dello Sport apre oggi le sue pagine dedicate alla Fiorentina con Albert Gudmundsson e il problema alla caviglia patito in Nazionale che ha spaventato il club viola in queste ultime ore. Il numero 10 si è fermato nell'azione che l'ha portato al gol (il 4-0 parziale siglato per la sua Islanda al 66' della sfida contro l'Azerbaigian, valevole per le qualificazioni ai Mondiali), in cui si è procurato un movimento innaturale della caviglia destra, tanto che la sua esultanza è stata strozzata dal dolore provocato da una distorsione. I primi responsi parlano di qualcosa di non troppo grave, però la distorsione rimane ed è stata confermata nel post partita anche dal Ct Arnar Gunnlaugsson. E così nella tarda mattinata di ieri, dopo che la federazione Islandese aveva comunicato l'indisponibilità dell'ex Genoa per la sfida di martedì prossimo con la Francia, in accordo col giocatore e la sua Nazionale, la Fiorentina ha deciso di richiamarlo alla base anzitempo: tornerà a Firenze domani pomeriggio e si sottoporrà agli accertamenti del caso, col club viola che sottolinea come l'infortunio per adesso non sembra tanto grave.

Il tutto si riversa però sulla squadra di Pioli, che sta preparando al Viola Park la delicata sfida col Napoli della ripresa. Al Franchi arrivano i campioni d'Italia e non poter fare affidamento su Gudmundsson sarebbe una discreta defezione. Ci sarà da capire se e come la caviglia avrà assorbito la botta nelle ultime quarantotto ore e, soprattutto, se Stefano Pioli (e lo stesso Gud) vorranno rischiare il suo impiego all'alba di un ciclo di gare importanti. Intanto il calciatore ha rassicurato tutti tramite i socal e negli occhi resta comunque la sua prestazione importante con la Nazionale.