La Fiorentina va avanti con Vanoli: nessuna novità attesa. Nemmeno le sue dimissioni

La Fiorentina conferma Paolo Vanoli come proprio allenatore. È quanto appreso dalla nostra redazione, con la società viola che anche dopo la sconfitta sul campo del Parma ha deciso di non prendere decisioni in merito alla panchina e di fare lo stesso anche nei prossimi giorni.

Non sono infatti attese novità in tal senso, almeno fino all'arrivo di Fabio Paratici che prenderà in mano le redini dell'area tecnica e deciderà le sorti di tecnico e squadra, visto il mercato di gennaio ormai alle porte. Ma fino ad allora, la Fiorentina andrà avanti con Paolo Vanoli - che, da parte sua, non ha mai pensato di fare un passo indietro e dimettersi - e domenica prossima, contro la Cremonese al Franchi, ci sarà ancora lui a guidare De Gea e compagni.