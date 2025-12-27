FirenzeViola
La Fiorentina va avanti con Vanoli: nessuna novità attesa. Nemmeno le sue dimissioni
FirenzeViola.it
La Fiorentina conferma Paolo Vanoli come proprio allenatore. È quanto appreso dalla nostra redazione, con la società viola che anche dopo la sconfitta sul campo del Parma ha deciso di non prendere decisioni in merito alla panchina e di fare lo stesso anche nei prossimi giorni.
Non sono infatti attese novità in tal senso, almeno fino all'arrivo di Fabio Paratici che prenderà in mano le redini dell'area tecnica e deciderà le sorti di tecnico e squadra, visto il mercato di gennaio ormai alle porte. Ma fino ad allora, la Fiorentina andrà avanti con Paolo Vanoli - che, da parte sua, non ha mai pensato di fare un passo indietro e dimettersi - e domenica prossima, contro la Cremonese al Franchi, ci sarà ancora lui a guidare De Gea e compagni.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiZero tifosi al Viola Park. Nessuna contestazione, i giocatori lasciano il cs nel silenzio
Le più lette
2 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Mandragora e Ndour girano a vuoto, Kean irritante, Piccoli sprecone, Fagioli non basta
4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: confermato il 4-3-3 e gli stessi undici, Viti al posto di Ranieri
Copertina
FirenzeViolaStessa Fiorentina, stesso atteggiamento e stesso tecnico perché Vanoli resta al suo posto. Ma di questo passo la serie B è inevitabile (e meritata)
Dagli inviatiZero tifosi al Viola Park. Nessuna contestazione, i giocatori lasciano il cs nel silenzio
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com