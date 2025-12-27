Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: confermato il 4-3-3 e gli stessi undici, Viti al posto di Ranieri

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:25Copertina
di Redazione FV

Ci siamo, a breve inizierà la 17^ giornata di campionato per la Fiorentina che è attesa tra meno di un'ora dal fischio d'inizio allo Stadio Tardini dalla gara contro il Parma. In tal senso sono da poco state comunicate le formazioni ufficiali del match con le scelte di Paolo Vanoli che conferma la difesa a 4 e quasi tutti gli stessi interpreti della scorsa giornata, a parte lo squalificato Ranieri. Queste le scelte ufficiali:

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Circati, Britschgi, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Nahuel, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Viti; Ndour, Mandragora, Fagioli; Parisi, Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli. 

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Gosens, Kospo, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame. 